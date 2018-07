Moody's tem alta no lucro do 4o tri e estima forte resultado em 2013 A agência de classificação de risco Moody's Corp, que poderá enfrentar um processo judicial federal ligado à atribuição de ratings no período pré-crise, anunciou nesta sexta-feira que seu lucro trimestral subiu 66 por cento e que a companhia espera fortes ganhos em 2013.