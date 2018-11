Morador de rua custa R$ 544 por mês à Prefeitura de SP

Os albergues da rede municipal receberam aproximadamente a metade do valor total gasto com os moradores de rua de forma geral. Foram repassados R$ 44,9 milhões para as entidades conveniadas, que administram os centros de acolhida, onde faltam vagas para pernoite: são 13 mil pessoas para quase 10 mil leitos.

O valor é considerado insuficiente por entidades ligadas aos moradores de rua e às questões sociais, que também apontam falhas no gerenciamento dos recursos. "Pela complexidade da situação, é pouco. Também é mal investido, porque não há a perspectiva da saída da rua", afirma Alderon Costa, coordenador de projetos da Rede Rua.

A secretaria diz que são oferecidas quase 20 mil refeições por dia e conta com 108 serviços exclusivos para os moradores de rua da capital. Agentes sociais percorrem a cidade a pé e abordam pessoas nessa situação. Também são utilizados 122 veículos. A pasta ressalta que os críticos estão convidados a conhecer os serviços e equipamentos da assistência. Ontem, também começou a Operação Baixas Temperaturas, com a inauguração de dois abrigos para moradores de rua em São Paulo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.