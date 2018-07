Morador de rua é atacado por incendiários em São Paulo Um morador de rua foi alvo de incendiários na noite de ontem, quando dormia em uma praça no bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo. A vítima, de aproximadamente 50 anos, sofreu queimaduras de primeiro grau em todo o corpo, exceto na face. Em estado grave, foi encaminhada ao pronto-socorro do Tatuapé pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Segundo paramédicos que o atenderam, uma mulher que passava pelo local testemunhou três pessoas jogando um líquido sobre o morador de rua e ateando fogo em seguida, fugindo a pé. Ela acionou uma ambulância ao ver a vítima em chamas. O caso foi registrado no 52º Distrito Policial da cidade.