Morador de rua é econtrado morto próximo ao Pacaembu A Polícia Militar encontrou um morador de rua morto em frente ao Estádio do Pacaembu. A vítima apresentava afundamento do crânio, o que fez a PM suspeitar que ele tivesse sido apedrejado. O corpo foi achado por volta das 5h30 na Rua Itápolis, próximo ao portão 13 do estádio.