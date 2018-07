Morador de rua é espancado até a morte

Um morador de rua, de 52 anos, morreu e outro ficou ferido após serem espancados na madrugada de ontem, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. A dupla dormia embaixo do toldo de uma borracharia, na Avenida 31 de Março, no bairro Pauliceia, quando três homens chegaram ao local, por volta da 1h30. Os moradores de rua foram atingidos por golpes de barra de ferro e madeira. Segundo uma testemunha, após a ação, três homens fugiram a pé.