Morador de rua é segunda vítima do frio no Paraná Na manhã mais fria do ano em Curitiba, quando os termômetros marcavam a temperatura mínima de 0 grau, um morador de rua foi encontrado morto por hipotermia. Esta é a segunda morte em consequência do frio este ano no Paraná. João Maria Fortunato Alves, de 47 anos, foi encontrado por volta das 6 horas por um guarda municipal, no Passeio Público, no centro da cidade. O corpo foi recolhido por funcionários do Instituto Médico Legal (IML), que confirmou a causa da morte no início da tarde de hoje.