Morador de rua tem 20% do corpo queimado em SP Um morador de rua teve 20% do corpo queimado na noite de ontem após um incidente no bairro de Santa Cecília, no centro de São Paulo, e seu estado de saúde é grave. De acordo com a assessoria de imprensa do Hospital das Clínicas, o rapaz, que aparenta ter 18 anos e que ainda não foi identificado, foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com queimaduras na face, no braço e no tórax. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima seria usuária de crack e teria provocado o incêndio enquanto consumia a droga.