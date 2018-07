Morador do entorno do sambódromo no RJ é removido Os moradores do entorno da Marquês de Sapucaí, no centro do Rio de Janeiro, começaram hoje a serem removidos para habitações do programa Minha Casa, Minha Vida no conjunto Oiti, em Campo Grande, na zona oeste da cidade. As moradias vão ser demolidas como parte das obras de ampliação do setor 2 do sambódromo do Rio, visando o Carnaval do ano que vem e as Olimpíadas de 2016, quando o local será palco de duas provas. Pelo menos seis famílias, no entanto, resistem em sair. Elas reclamam da distância do novo endereço.