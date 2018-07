Morador do Morumbi protesta contra violência em SP Moradores do bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo, realizaram na manhã de hoje uma manifestação contra a onda de violência no bairro. O ato, batizado de "SOS Morumbi - Chega de Violência", ocorreu na Praça Vinícius de Morais, e reuniu cerca de 2.500 pessoas, segundo informações da Polícia Militar (PM).