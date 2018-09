Morador do Sudeste é o que menos confia na polícia

Na média das respostas a respeito das polícias militar e civil, somente 3% dos entrevistados na Região Sudeste afirmaram ter "muita confiança" nas corporações; 21,8% assinalaram apenas "confiar" nas polícias; e 75,15% de respostas ficaram entre "confiar pouco" até não ter nenhuma confiança.

O Nordeste, por outro lado, apresentou a maior média entre as regiões brasileiras indicando alto grau de confiança nas polícias estaduais: 5,8%. Já a média das taxas de resposta que indicam baixa confiança, ou seja, a soma de "confia pouco" e "não confia", chega a 70,15%. "É uma porcentagem muito alta, mas é cinco pontos percentuais menor que a do Sudeste", assinala o estudo. "Ou seja, tem-se uma parcela maior da população que confia muito e uma parcela menor que não confia nas polícias na Região Nordeste. Essa comparação se torna interessante quando se observa que a Região Nordeste possui, além de uma taxa de homicídios bem superior à do Sudeste, um número proporcionalmente menor de policiais à disposição da população".

No Centro-Oeste, 58,65% dos entrevistados disseram que "confia pouco" ou "não confia" na instituição. No Sul, a proporção chega a 68,6%, e no Norte, 69,35%.

Medo

Na região Nordeste, os residentes, conforme as conclusões do SIPS, apresentaram maior medo de serem assassinados - 85,8% dos entrevistados disseram ter muito medo. O Ipea ressalta que, apesar de não existir uma relação direta ou necessária entre os indicadores, em 2009, ano anterior à realização da pesquisa, os Estados nordestinos registraram, juntos, a segunda maior média das taxas de homicídio doloso por 100 mil habitantes entre as regiões brasileiras (29,3). Em contraste, os Estados do Sul apresentam a menor incidência de forte medo de assassinato: 69,9%. Na comparação entre as duas regiões, os gastos na área de segurança pública estão em níveis próximos, na avaliação do Ipea. No Sul, chega a R$ 172,75 per capita e no Nordeste é de R$ 139,60.

No Sudeste, 78,4% dos entrevistados disseram ter muito medo de serem assassinados, a mesma proporção registrada no Norte. No Centro-Oeste, o número chega a 75%. Os dados para a realização do SIPS foram coletados em 2010, nos domicílios dos entrevistados.