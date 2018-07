Morador é baleado nas costas em troca de tiros no Alemão Rhuan Vianna, morador do Complexo do Alemão, na zona norte, foi baleado nas costas durante troca de tiros entre policiais e traficantes que permanecem na comunidade mesmo após a ocupação pelas forças de segurança, em novembro de 2010. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, na zona norte, e já recebeu alta. De acordo com a secretaria municipal de Saúde, o tiro foi superficial.