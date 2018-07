Morador fica ferido após troca de tiros em favela do Rio Depois de policiais militares trocarem tiros com suspeitos em uma operação no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, no Rio, realizada nesta quinta-feira (8), um morador ficou ferido e teve que ser levado pelos policiais ao Hospital Paulino Wernneck. Não há informações sobre seu estado de saúde.