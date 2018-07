Morador troca vaga em CDHU para ficar em área de risco

LAR - Joselito Ribeiro, de 41 anos, não quer sair: "Se precisar fazer mais trocas, eu faço. Aqui tenho mais chance de arrumar emprego"

Criado no Pinhal do Miranda, um dos bairros nas encostas da Serra do Mar, o operador de máquinas desempregado Joselito Ribeiro, de 41 anos, não quer sair. Morador de um barraco em área de risco, ele seria um dos primeiros a partir, mas trocou de lugar com uma vizinha do Água Fria, que será desocupado até 2011.

"Se precisar fazer mais trocas (com vizinhos), eu faço. Esses apartamentos na praia são para quem já se aposentou. Aqui tenho mais chance de arrumar emprego, sempre consigo uns bicos", justificou Joselito, que também não gostaria de ir para os prédios em construção em Cubatão. "Todo mundo me conhece aqui."

Irmã de Joselito, a aposentada Iraci Ribeiro, de 60 anos, não vê a hora de deixar seu barraco sem janelas. Nos três barracos onde ela já morou antes, sempre enfrentou o mesmo problema. "Às vezes, quando não está chovendo, durmo do lado de fora por causa do calor. Não vejo a hora de ir para um lugar mais arejado. Já estou com a mudança pronta", animou-se Iraci, que se muda na próxima terça-feira para o CDHU de Praia Grande. Ela integra uma das 160 famílias que optaram pelo local. Iraci ainda lembra dos primeiros anos no bairro. "A gente lavava roupa no rio, igual no Nordeste. Hoje tem muito mais casas e nosso esgoto vai para o rio."

Além das unidades da Praia Grande, 600 serão ocupadas em São Vicente e Santos. E serão oferecidas 200 unidades na região do ABCD. Outras cidades também têm imóveis vagos em conjuntos já habitados que serão disponibilizados para as transferências.

Mas a desempregada Jacqueline Leal teme pelo futuro. Com o marido preso e vivendo só com um filho de 2 anos, ela não conseguiu se inscrever na CDHU. Anteontem, seu barraco ficou alagado e uma cobra quase picou a criança.

Na porta, o esgoto corre ao ar livre e ela teme que o barraco ao lado desabe sobre o seu. "Não tenho renda fixa. A CDHU disse para eu tentar fazer troca (de barraco) ou ir para a casa de parentes. Só tenho família em áreas de risco ou com a casa lotada." A.B.