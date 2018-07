Moradora de rua dorme em trilho e é morta por trem A moradora de rua Catarina Carolina de Oliveira, de 23 anos, morreu atropelada por um trem por volta das 9 horas desta segunda-feira, no Jardim Zulmira, zona oeste de Sorocaba (SP). De acordo com testemunhas, ela estava deitada com a cabeça sobre o trilho da linha operada pela America Latina Logística (ALL), possivelmente dormindo ou desmaiada após ingerir bebida alcoólica. A mulher foi decapitada. O maquinista não chegou a acionar os freios da locomotiva e seguiu adiante. De acordo com a Polícia Militar, ele não havia percebido o acidente.