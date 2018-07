Moradora de rua é incendiada em Linhares-ES Um adolescente de 16 anos foi apreendido hoje suspeito de ter incendiado uma moradora de rua na madrugada de hoje na cidade de Linhares (ES). De acordo com a Polícia Civil, a mulher teve 70% do corpo queimado enquanto dormia em uma quadra abandonada do bairro de Aviso.