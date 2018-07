Moradores acham manto de santa furtada em SP

SOROCABA - Moradores acharam nesta sexta-feira, 16, o manto de veludo que recobria uma imagem de Nossa Senhora do Carmo, furtada na última terça-feira da capela do Quilombo do Carmo, em São Roque, no interior de São Paulo. A peça, esculpida há mais de 200 anos, estava jogada em uma rua da área urbana e foi entregue à Polícia Civil. Os policiais que investigam o caso disseram que o achado pode indicar que a imagem foi levada por ladrões de arte sacra.

O manto, de confecção mais recente, não tinha o mesmo valor que a imagem e poderia servir para a identificação da relíquia furtada. Até hoje a escultura não tinha sido recuperada. A santa era considerada a proprietária das terras pelos moradores da vila, reconhecida como remanescente de quilombo. No século 18, um fazendeiro doou 2.175 hectares á Nossa Senhora do Carmo, representada pela Província Carmelitana Fluminense.