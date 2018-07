Moradores ateiam fogo em favela durante protesto em SP

A reintegração de posse, que estava marcada para começar às 6 horas de hoje, não foi iniciada até as 8 horas, de acordo com a PM. Equipes do corpo de bombeiros também foram enviadas ao local para controlar o fogo provocado pelos moradores, que usaram lixo para bloquear algumas das ruas da região. Segundo a Eletropaulo, a luz foi desligada no entorno da favela por medida de segurança, para evitar que o fogo colocado nas ruas e nos barracos atinja a fiação da rede elétrica e provoque alguma explosão.