Moradores bloqueiam estrada em Cubatão (SP)

No domingo, dia 11, os moradores tiveram suas casas destruídas durante um incêndio. De acordo com as lideranças do movimento, a manifestação tem o objetivo de chamar a atenção da prefeitura para o problema das 22 famílias que estão sem moradia. Desde segunda, 12, o grupo de moradores tenta um encontro com a prefeita Márcia Rosa (PT), para reivindicar ajuda, como o pagamento do aluguel social. Até o momento, os moradores atingidos estão abrigados em casas de familiares e amigos.