Moradores culpam linha do Corcovado por desabamento Depois de enterrarem as irmãs Kamylle Tácia e Karollyne Tácia, gêmeas de 16 anos, e Maria Isabel Santos de Jesus, de 8 anos, vítimas do desabamento da encosta do Silvestre, moradores da Comunidade dos Guararapes, no Rio de Janeiro, protestaram, no bairro do Cosme Velho, em frente à Estação da Estrada de Ferro do Corcovado, que transporta turistas à estátua do Cristo Redentor.