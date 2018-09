Moradores da Jureia tentam evitar despejo de famílias

De acordo com Arnaldo Rodrigues, da União de Moradores da Jureia (UMJ), foram encaminhados ofícios pedindo audiência com o governador do Estado, Alberto Goldman, para discutir o novo projeto. "Estamos reforçando com a coleta de assinaturas. Essas comunidades vêm há mais de quatro séculos usando os recursos naturais de maneira sustentável", diz Rodrigues.

INICIATIVA

Campanha quer livrar Jardins do lixo irregular

Garrafas PET, entulho de pequenas reformas, folhagem e galhos e troncos descartados irregularmente tiram o sono de moradores dos Jardins, em São Paulo. "A Praça das Nações Unidas e a Gastão Vidigal estão virando depósito de lixo", alerta João Maradei, diretor da Associação Amejardins, que iniciou este mês uma campanha para resolver o problema. A associação disponibilizou e-mails e telefones para denúncia de descarte irregular e imprimiu material sobre o tema (amejardins@amejardins.com.br). "Há casos em que a Prefeitura limpou o mesmo lugar quatro vezes no mês", diz ele, salientando que as Ruas Suíça, Turquia e Antilhas são pontos problemáticos.

ÁGUA

Oceanos estão sob risco, alerta WWF

Os oceanos de todo o mundo estão sendo explorados além de sua capacidade de recuperação, alertou ontem a ONG ambientalista WWF. Segundo a entidade, os governos estão fracassando na proteção aos ecossistemas marinhos, o que trará consequências à segurança alimentar de cerca de 520 milhões de pessoas ligadas à atividade da pesca, em todo o mundo. O maior problema são as áreas localizadas em águas internacionais. Cerca de 65% dessas áreas pesqueiras oceânicas estão passando por um processo de superexploração. Segundo Alistair Graham, assessor de políticas oceânicas do WWF, a pesca em águas internacionais muitas vezes ignora as recomendações científicas. "Menos de 1% dos oceanos estão protegidos", diz. /ANDREA VIALLI, JOSÉ MARIA TOMAZELA e KARINA NINNI, ESPECIAL PARA O ESTADO