Moradores da Maré, no Rio, reclamam de ação do Bope Moradores do conjunto de favelas da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, cobram a mudança de conduta dos policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) que desde o dia 14 fazem uma operação na comunidade. Eles acusam os policiais de fazer abordagens desrespeitosas, por exemplo, invadindo casas e examinando as narinas dos moradores.