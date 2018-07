Moradores da zona sul de São Paulo ficarão sem água neste domingo

Moradores de 24 bairros do Jabaquara, na zona sul de São Paulo, ficarão sem água no domingo, dia 15, por causa do serviço de manutenção na Estação Elevatória de Água da região. Segundo a Sabesp, o fornecimento de água será interrompido das 8 às 16 horas. Em nota, a empresa informou que o retorno do abastecimento se dará de forma gradual, após a execução dos serviços.

Os bairros que terão o abastecimento afetado são: Vila Monte Alegre, Mirandópolis, Bosque da Saúde, Chácara Inglesa, Planalto Paulista, Vila Araci, Vila Guarani, Parque Imperial, Vila Saúde, Vila São João, Parque Jabaquara, Jardim Aeroporto, Nova Piraju, Vila Noca, Jardim Ceci, Vila Parque Jabaquara, Parque Conceição, Jabaquara, Vila Parque Jabaquara, Cidade Vargas, Vila do Encontro, Vila Guarani, Cidade Leonor e Jardim Lourdes.

A Sabesp recomenda que os moradores dessas áreas usem água com moderação. Os casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento 195, que funciona 24 horas. A ligação é gratuita.