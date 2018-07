Moradores de assentamento invadem Instituto Lula Moradores do assentamento Milton Santos, localizado entre Americana e Cosmópolis, no interior paulista, invadiram na manhã desta quarta-feira a sede do Instituto Lula, no Ipiranga, na zona sul de São Paulo. De acordo com a assentada Roseane dos Santos, cerca de 150 moradores estão no local e, por volta das 9 horas, o diretor-presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto, tentava estabelecer negociação com os invasores.