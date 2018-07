Moradores de Chicago reclamam de 'ataques' de pássaros

Os moradores da cidade americana de Chicago enfrentam verdadeiros "ataques" de pássaros. Ciclistas e pedestres queixam-se de estarem sendo bicados depois de "perseguidos" por até 100 metros por melros, disse o jornal da cidade, Chicago Tribune. Durante a época de reprodução, sabe-se que os machos defendem o seu território com ferocidade. Algumas das vítimas compararam a situação com a do filme Os Pássaros, um clássico de 1963 dirigido por Alfred Hitchcock, e decidiram até batizar uma das aves com o nome do diretor britânico. "Alguma coisa simplesmente baixou, bicou minha cabeça, pegou o meu cabelo e voou", disse Holly Grosso, uma empresária local e vítima do ataque de Hitchcock - o pássaro. Gato O ornitólogo Douglas Stotz disse que entre os lugares onde os ataques de melros são mais comuns estão parques e áreas ao longo da margem do Lago Michigan. Segundo Stotz, aves zangadas poderiam ser desencorajadas de ataque se encaradas diretamente. Sugestões mais radicais com o objetivo de afastar os atacantes incluíram a imitação do som de um cão latindo ou do som de uma ave de maior porte. "Abra os seus braços e avance em direção a ele", sugeriu um email. "O padrão de reconhecimento (do pássaro) vai ser acionado e fazer com que você pareça ser um predador perigoso, como um gavião." Um outro email sugeriu que os ciclistas instalem cestas em suas bicicletas com um gato dentro. "Melhor ainda é usar um capacete enorme com uma janelinha com um gato dentro." Potenciais vítimas estão tomando novas precauções para evitar os pássaros mudando seus caminhos para o trabalho ou só saindo de bicicleta com um capacete. Embora tenha sido sugerido que usar qualquer forma de cobertura na cabeça é suficiente para impedir ataques, este mito perdeu a força recentemente quando um homem foi atacado apesar de usar um boné de baseball, disse o jornal americano Chicago Tribune . BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.