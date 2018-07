Moradores de favela acusam PM de matar menino no Rio Embora a Polícia Civil do Rio ainda não tenha sido procurada por nenhuma testemunha do assassinato de Matheus Rodrigues Carvalho, de 8 anos, morto anteontem com um tiro de fuzil, moradores da Favela Baixa do Sapateiro, no Complexo da Maré, zona norte, disseram, no enterro, ter presenciado o crime. ?Meu marido varria a calçada e viu dois policiais agachados em posição de tiro. Fizeram um disparo. Eu estava na parte de cima e desci. Vimos o PM passar chorando e dizendo ?matei uma criança??, relatou a autônoma Alcione Eustáquio, de 56 anos. Ela assegurou que vai depor. A Polícia Civil não encontrou indícios de que houve troca de tiros na viela onde o menino foi morto, o que contradiz a versão apresentada pela Polícia Militar, de que o menino foi vítima de bala perdida durante um tiroteio entre traficantes rivais. ?Não havia marcas de outros disparos ou cápsulas deflagradas e há indícios de que a outra marca de tiro na porta foi feita pela mesma bala que atingiu a cabeça do menino?, afirmou o delegado-titular da 21ª Delegacia de Polícia, Carlos Eduardo Pereira Almeida. Ele disse, porém, que ?nenhuma versão está descartada? e ?é cedo? para acusar a PM. O delegado fez um apelo para que as testemunhas compareçam à delegacia. ?Até agora ninguém prestou depoimento dizendo que viu os policiais atirarem. Podem telefonar, mandar carta ou comparecer. Qualquer informação sustentável será apurada.? Ele vai aguardar o exame de balística nos quatro fuzis e quatro pistolas apreendidos dos policiais que estavam na favela - e também o laudo da perícia no local do crime, que deve ser entregue em até 30 dias. ?O laudo vai dizer se houve tiroteio e de onde partiu o tiro.? O secretário de Segurança Pública do Rio, José Mariano Beltrame, disse que, ?caso haja qualquer indício de disparo nas armas, os policiais serão punidos e vão responder administrativamente e criminalmente?. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.