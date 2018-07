Moradores de favela de SP tentarão adiar desocupação

Hoje, no começo da manhã, ainda era calmo o clima na Favela do Sapo, localizada no sentido Penha, entre as Pontes da Freguesia do Ó e do Limão, na Água Branca, zona oeste da capital paulista. Parte das famílias que moram no local fechou os acessos às vielas da favela utilizando carrinhos de mão com entulho e pedaços de madeira e outros objetos.

Policiais militares estão posicionados no local desde o fim da madrugada apenas para, segundo eles, evitar uma eventual tentativa dos moradores de fechar a pista da Marginal do Tietê, como ocorreu ontem. A subprefeita da Lapa, Soninha Francine, afirmou que cerca de 80 famílias que estão há mais de cinco anos na favela têm direito a atendimento habitacional - indenização. As demais seriam atendidas ou não, de acordo com critérios da Secretaria de Habitação (Sehab). A capital tem 1.632 favelas - 19 delas nas Marginais. A Sehab coordena a remoção das moradias em áreas consideradas de risco.