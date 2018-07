Moradores de Guararema tapam buraco em estrada

Segundo os moradores, a estrada foi incluída, em 2008, no programa de pavimentação de rodovias vicinais do governo de São Paulo. À época, o Estado destinou parte da verba total do programa para a pavimentação da via, mas os moradores afirmam que o trabalho nunca foi executado.

Nota publicada no site do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informa que a verba total do programa foi de R$ 556 milhões, dividida entre recursos do Estado, financiamento externo e, em alguns casos, com a participação das Prefeituras e da iniciativa privada. A obra da Estrada Mário Alves Pereira deveria ser iniciada em 2008 e finalizada até 2009.

O presidente da Associação dos Moradores do Serrote e Adjacências, Airton Carvalho Nascimento, afirmou que, do total destinado ao programa, R$ 3,521 milhões seriam investidos apenas na pavimentação da estrada de Guararema. "Chegamos a entrar com uma denúncia no Ministério Público, que se transformou em um inquérito civil e, mesmo com todas as provas que anexamos, o inquérito foi arquivado", disse Nascimento. "Em janeiro de 2011, fizemos mais uma denúncia no Ministério Público, a carta voltou a se transformar em um inquérito civil, que está em andamento. Porém, nada é resolvido de forma concreta."

Busca pelos responsáveis

Enquanto os moradores fecham os buracos, DER, Prefeitura de Guararema e Delta, construtora responsável pela obra, travam uma verdadeira guerra de versões. A Delta, envolvida no suposto esquema de desvio de recursos públicos do contraventor Carlinhos Cachoeira, foi procurada pelo Grupo Estado e afirmou, em nota divulgada por sua assessoria de imprensa, ter entregue a obra em 24 de março de 2009. A Delta destacou ainda que, com o término dos serviços, a conservação e manutenção do pavimento e dispositivos de drenagem da via são de responsabilidade do município.

A pavimentação também deveria ter sido entregue em março de 2009, segundo o DER. Em nota, o órgão informou que a via é uma estrada vicinal, ou seja, não asfaltada, de administração e manutenção da prefeitura da cidade. Mesmo reconhecendo a manutenção da Estrada Mário Alves Pereira de responsabilidade da Prefeitura de Guararema, o DER informou que entregou a obra para o município na data prevista.

Já a Prefeitura de Guararema afirmou que a verba destinada para a pavimentação foi redirecionada pelo Governo do Estado para outras ações. A prefeitura disse que nunca firmou contrato com a construtora Delta.

Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura de Guararema, por tratar-se de uma obra do Governo do Estado de São Paulo, é o próprio governo quem contrata o DER e, este contrata a empresa da licitação.

A Prefeitura afirmou que tem como caráter prioritário a pavimentação da Estrada Mario Alves Pereira, assim como das vias da Lagoa Nova e Guararema-Biritiba-Mirim, como projeto de interligação viária entre os municípios de Guararema, Salesópolis e Biritiba-Mirim.