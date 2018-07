Moradores de Paraisópolis acusam PM de truculência

Os moradores dizem que, por volta das 22h30, policiais das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) ordenaram que um comerciante de 57 anos fechasse um bar. Em seguida, segundo os moradores, eles quebraram geladeira, televisão, copos e garrafas.

O dono do bar afirmou que foi ameaçado de morte e um policial apontou uma arma para sua cabeça. Os PMs também teriam agredido uma cliente do bar, quando ela tentava se proteger.

O caso foi registrado no 89.º DP (Portal do Morumbi) como abuso de autoridade, dano ao patrimônio e roubo praticados por seis PMs não identificados. O delegado titular, Iraí Santos de Paula, determinou ontem a abertura de inquérito.

A PM afirmou que repudia qualquer desvio de conduta de seus integrantes e que as denúncias são apuradas pela Corregedoria. Sobre o caso, disse que ainda não tem conhecimento das declarações das vítimas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo