Moradores de rua agredidos por seguranças de mercado Dois moradores de rua foram agredidos, no início da noite de ontem, por dois seguranças do supermercado Futurama, na Lapa, zona oeste da capital paulista. Um deles entrou no estabelecimento para comprar uma garrafa de cachaça e, quando se aproximava do caixa para pagar a bebida, foi abordado por um dos seguranças, que a acusou de furto, tendo início uma discussão.