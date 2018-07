Moradores de rua morrem queimados sob viaduto em SP Um casal de moradores de rua morreu queimado, no final da noite de quarta-feira, sob o viaduto Almirante Delamare, ao lado da Favela Heliópolis, na zona sul de São Paulo. As vítimas, conhecidas como "Jacaré" e Érica, não conseguiram escapar das chamas ao ficarem encurraladas entre uma grade de proteção e a estrutura de concreto do viaduto. Nove equipes dos bombeiros foram acionadas em razão da informação de que vários barracos estavam em chamas, mas, ao chegarem no local, os policiais verificaram outra cena.