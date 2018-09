Moradores de rua terão ação de auxílio contra o frio em SP

A população de rua da cidade de São Paulo conta a partir desta segunda-feira, 12, com aliados contra o frio, os agentes da Operação Frentes Frias, iniciativa da Prefeitura para abrigar e tratar da saúde de quem mora nas ruas. A ação conjunta das secretarias municipais de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), de Saúde e de Coordenação das Subprefeituras vai até 30 de setembro. Sempre que os termômetros marcarem menos de 13ºC haverá uma intensificação dos serviços para a população em situação de rua. Durante os quatro meses da operação haverá vagas extra e horário de atendimento ampliado nos abrigos. Além disso equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de hospitais municipais, prontos-socorros, unidades de Assistência Médica Ambulatorial (AMAs) e Centros de Atenção Psicossocial (CAPs) estarão em alerta. Quando houver indícios de problemas de saúde física ou mental nos moradores de rua, os agentes vão acionar a força-tarefa da Secretaria de Saúde. Serão mais de 10 mil vagas para adultos, em 39 Centros de Acolhida e em abrigos emergenciais, nas cinco regiões da cidade. Crianças e adolescentes contam com 200 novas vagas, em 67 abrigos, 15 Centros de Referência da Criança e do Adolescente (Crecas) e uma Casa de Acolhida. O pernoite nos centros ganhará uma hora a mais de manhã, valendo das 16 horas às 9 horas do dia seguinte. A Operação Frentes Frias foi regulamentada por decreto em 2002 e por portaria em 2008. A Central de Atendimento Permanente e de Emergência (Cape) conta com 414 agentes de proteção social que fazem abordagens diárias aos moradores de rua, em 44 vans. Na Operação Frentes Frias do ano passado, a Cape encaminhou 69 mil moradores de rua para a rede sócio-assistencial da Smads.