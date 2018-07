Moradores de Tatuí incendeiam ônibus após morte de jovem Dois ônibus foram incendiados entre a noite de quarta-feira e a madrugada desta quinta-feira 20, em Tatuí, região de Sorocaba, horas depois da morte de um adolescente de 17 anos, em troca de tiros com a Polícia Militar. Um terceiro ônibus foi atacado, mas os vândalos não conseguiram atear fogo. Os veículos estavam vazios e não há registro de feridos, segundo informações da Polícia Civil. A polícia suspeita que os ataques tenham tido relação com a morte do adolescente, acusado de uma tentativa de furto. Os dois casos ocorreram no Jardim Santa Angélica, onde o adolescente foi baleado, após trocar tiros com a Polícia Militar, e no Jardim Gonzaga, bairro vizinho.