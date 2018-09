Moradores do Crusp invadem restaurante

Um grupo de moradores do Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo (Crusp) invadiu, na madrugada de sexta-feira passada, o restaurante central da universidade para retirar alimentos do estoque.

Segundo um membro da Associação de Moradores do Crusp que pediu para não ser identificado, o ato foi decidido em assembleia. Cerca de 100 estudantes participaram da ação e a comida retirada foi distribuída para cerca de 550 moradores. Para os estudantes, porém, não se tratou de furto.

"A gente não fez nada radical, apenas retirou de lá os alimentos, que são um direito nosso", afirmou o morador, que culpou a administração da Coordenadoria de Assistência Social (Coseas) pelo ato. "Sempre que há greve, os trabalhadores liberam os alimentos porque sabem que temos necessidade. A não liberação foi uma ordem do Coseas para nos colocar contra os servidores", afirmou.

Em nota, o Coseas rebateu a acusação e afirmou que, desde o início da greve dos funcionários, vinha entregando os alimentos por meio da associação de moradores do Crusp, às sextas-feiras. Nas últimas duas semanas, no entanto, segundo a coordenadoria, não houve contato dos moradores e, por isso, a comida não foi entregue.

A nota afirmou também que, desde o dia 18 de março, o local vive em "estado de tensão", por conta da invasão de uma área do prédio da coordenadoria por estudantes.

Greve. Os funcionários em greve que ocupam a reitoria da USP desde o dia 8 votaram, ontem, em assembleia, continuar com a greve e com a ocupação. Amanhã, pretendem assistir ao jogo do Brasil na Copa num telão. "Conseguimos um projetor com alguns alunos", conta o diretor do Sindicato dos Trabalhadores da USP, Magno de Carvalho.

Os sindicatos das três universidades estaduais paulistas - USP, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e de São Paulo (Unesp) - reiteraram ontem pedido de abertura de negociação com o Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas (Cruesp) sobre salários dos trabalhadores e punições ao movimento grevista, como descontos nos salários.

O Cruesp confirmou ter recebido o documento, mas disse que o diretoria do órgão ainda vai "analisar" seu conteúdo. Servidores estão em greve desde o início de maio e pedem reajuste salarial de 6% para manter isonomia com os professores. / COLABOROU TATIANA FÁVARO