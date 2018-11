Moradores do Jabaquara-SP ficarão sem água amanhã Moradores de 22 bairros no entorno do Jabaquara, na zona sul de São Paulo, terão o fornecimento de água interrompido por um período mínimo de 11 horas amanhã, para que técnicos da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) realizem serviços de manutenção preventiva na estação elevatória da região. Os trabalhos devem começar às 8 horas e se estender até as 19 horas.