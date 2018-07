Moradores do Paraná também se assustaram O terremoto que abalou o Chile também foi sentido por moradores de Cascavel, no oeste do Paraná, por volta das 3h40 de ontem. O Corpo de Bombeiros recebeu durante a madrugada cerca de 50 telefonemas, a maioria da região central da cidade. Apesar do susto, não houve registro de pessoas feridas ou danos em casas ou edifícios.