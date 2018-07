Moradores enfrentam PM durante protesto em São Paulo Um confronto entre a Polícia Militar e moradores do Jardim São Jorge, na zona oeste de São Paulo, começou às 18h desta quarta-feira. No mesmo horário, segundo a PM, estava prevista uma manifestação da comunidade da favela Jardim Arpoador, nas ruas Professor João de Lourenço e Rua Angelo Aparecido Santos Dia. De acordo com a PM, o protesto era contra a morte de uma pessoa da região, ocorrida na noite de ontem.