Não houve relatos imediatos de feridos ou danos, segundo as autoridades.

O vulcão Sán Cristóbal, de 1,745 mil metros de altura, fica a 150 quilômetros da capital, Manágua, e está ativo nos últimos anos.

O governo espera retirar 3 mil pessoas da região, embora muitas já tenham deixado as cercanias do San Cristóbal por conta própria, segundo as autoridades.

(Por Ivan Castro)