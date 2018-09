Moradores fazem campanha para evitar despejo na Jureia

O novo modelo permitiria a permanência das comunidades no interior da mata. Isso porque o Ministério Público Estadual (MPE) deu prazo de 120 dias para que o governo estadual promova a retirada dos moradores. Uma ação movida pelo MPE anulou projeto anterior do governo que transformava a estação ecológica num mosaico de unidades de conservação e garantia a permanência de comunidades tradicionais.

De acordo com Arnaldo Rodrigues, da União de Moradores da Jureia (UMJ), as comissões de Direitos Humanos e de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa encaminharam ofícios pedindo audiência com o governador do Estado, Alberto Goldman, para discutir o novo projeto. "Estamos reforçando com a coleta de assinaturas." O objetivo, segundo ele, é mudar o conceito de que a presença do homem não combina com a preservação do meio ambiente. "Essas comunidades vêm há mais de quatro séculos usando os recursos naturais de maneira sustentável, o que proporcionou a conservação da Jureia até hoje. Vários estudos confirmam que essa visão do homem fora do meio é ultrapassada, pois temos certeza que as comunidades fazem parte da natureza", disse.

A Secretaria do Meio Ambiente informou que a Fundação Florestal está concluindo um novo projeto para recriar o Mosaico da Jureia-Itatins e que atende as exigências da Justiça. O projeto será enviado ao governador, que o submeterá à Assembleia Legislativa.