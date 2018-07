Moradores fazem protesto contra enchentes em SP Revoltados com o prejuízo material causado pelo transbordamento de um córrego toda vez que chove forte na região, pelo menos 250 moradores da Vila Curuçá, no Itaim Paulista, extremo leste de São Paulo, realizaram, entre as 22h45 de ontem às 2h30 desta madrugada, uma manifestação violenta na Estrada Dom João Néri, onde foram feitas duas barricadas com objetos queimados, entre os números 2.600 e 3.000 da avenida.