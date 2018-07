Moradores fazem protesto e acusam PM de matar jovem Moradores do Jardim Panorama, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, acusam policiais militares do 36º Batalhão de assassinar um adolescente. Revoltados, eles resolveram realizar uma manifestação violenta ontem à noite. Dois ônibus intermunicipais, um apedrejado e outro parcialmente incendiado, foram alvo do grupo. PMs das Rondas Ostensivas com Auxílio de Motocicleta (Rocam), acionados via 190, foram para o local.