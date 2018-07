Moradores fazem protesto e fecham rodovia em SP Pelo menos 200 moradores bloqueiam a Rodovia Régis Bittencourt no dois sentidos na altura do km 287, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, nesta quinta-feira. O grupo ateou fogo em pneus para exigir a construção de uma passarela no local. Policiais militares e rodoviários federais foram acionados às 18h30 para atender a ocorrência. As equipes tentam negociar o fim da manifestação e liberação das pistas.