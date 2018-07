Moradores fazem protesto em SP contra desapropriação Um grupo de moradores ateou fogo em pneus e bloqueou o trânsito no bairro Cangaíba, na zona leste de São Paulo, no começo da noite de hoje. Segundo a TV Bandeirantes, os moradores protestavam contra desapropriação de terra. De acordo com a Polícia Militar, o Pelotão de Choque foi acionado para controlar a situação e lançou bombas de efeito moral. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o trânsito estava lento na região por volta das 19 horas, mas não havia congestionamento.