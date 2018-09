Moradores fazem protesto na Imigrantes e fecham via Moradores de área de risco nas proximidades da Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo, fizeram na tarde de hoje uma manifestação na pista sentido São Paulo da rodovia. Eles ocuparam todas as faixas por um período e a administração da via conseguiu liberar as duas faixas da esquerda, porém o tráfego seguia com lentidão por volta das 19 horas. O protesto aconteceu por causa do cumprimento de uma ação judicial pela Prefeitura de Diadema que demolirá moradias em áreas de risco e deixará os manifestantes desalojados.