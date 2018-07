Moradores fecham rodovia em ato contra falta de água Cerca de 50 moradores do bairro Bom Jesus, em Sorocaba (SP), fecharam nesta segunda-feira, 2, a Rodovia SP-274, que liga a cidade a Iperó (SP), para protestar contra a falta de água. O grupo bloqueou a estrada nos dois sentidos e ateou fogo a uma barreira feita com paus, móveis velhos e pneus. Às 17h30, motociclistas furaram o bloqueio e policiais militares tentaram liberar uma parte da pista, mas houve reação. No tumulto, um manifestante foi preso.