Moradores incendeiam táxi e depredam ônibus

A operação foi promovida por policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) para tentar prender o traficante Luciano Martiniano da Silva, o Pezão, considerado o último líder do tráfico do Complexo do Alemão ainda em liberdade. A área da zona norte está ocupada desde novembro de 2010. A operação começou às 6h de ontem e se estendeu até o fim da tarde, mas até as 19 horas Pezão não havia sido localizado.

Durante tiroteios entre policiais e criminosos, um suspeito foi preso e outro, baleado. Este foi levado para o Hospital Estadual Pedro 2º, em Santa Cruz, e morreu. Com a dupla foram apreendidos 103 papelotes de maconha, 542 tubos de cocaína, 32 papelotes de cocaína e uma pistola calibre 40, segundo a PM.

Às 14 horas manifestantes invadiram a estação Cesarão 1 do Bus Rapid Transit (BRT) Transoeste, linha expressa de ônibus, e apedrejaram um coletivo. Em seguida, essa e outras sete estações foram fechadas. Uma hora depois, um táxi foi incendiado. Ninguém foi preso.