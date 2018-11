Moradores interditam rodovia em Caraguatatuba-SP Cerca de 600 pessoas interditaram na manhã de hoje as duas pistas da Rodovia dos Tamoios, na região de Caraguatatuba, no litoral norte do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a manifestação dos moradores foi organizada para pedir obras de sinalização e a instalação de um redutor de velocidade no local.