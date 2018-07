Moradores invadem delegacia e matam detento na BA Cerca de 30 moradores do município de Wanderley, no oeste baiano, invadiram uma delegacia e postos da polícia, na madrugada de ontem, e mataram um dos presos. Sete armas foram roubadas dos policiais. Segundo a Polícia Militar, os moradores ficaram revoltados em saber que na delegacia estava um acusado de matar uma pessoa da região há cerca de um ano. Outro preso foi ferido e alguns detentos conseguiram fugir da delegacia. Sete pessoas foram detidas e as armas recuperadas, segundo a PM.