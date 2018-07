Moradores levam grana de caixa explodido e são presos Dinheiro fácil vai custar caro para seis moradores de Espírito Santo do Turvo, cidade do centro-oeste paulista com pouco mais de 4 mil habitantes. No sábado, 23, eles furtaram R$ 46.530 depois que pelo menos dez ladrões armados com fuzil e metralhadora explodiram quatro caixas eletrônicos nos dois bancos da cidade.