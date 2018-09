Moradores protestam após mortes em escritório do PAC Novas confusões ocorreram na tarde de hoje durante a perícia que a Polícia Civil realizou no escritório da construtora OAS, no morro do Pavãozinho, em Ipanema, zona sul do Rio, onde três traficantes foram mortos e três ficaram feridos. Trabalhadores do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) e moradores protestaram contra a falta de informações sobre os mortos e discutiram com policiais. Uma adolescente com uniforme da Fundação para a Infância e da Adolescência (FIA) esmurrou uma viatura e foi repreendida por policiais e um homem foi detido por desacato. Em um dos acessos ao morro do Pavãozinho, uma viatura da Coordenadoria de Recursos Especiais e uma viatura da Delegacia Especial de Apoio ao Turista tiveram os vidros quebrados por moradores. Policiais civis efetuaram disparos para o alto para conter os protestos. Três supostos criminosos foram mortos e três ficaram feridos no final da manhã de hoje, durante cerco da polícia a homens que invadiram armados o escritório das obras do PAC nos morros Pavão/Pavãozinho. Cerca de 30 funcionários ficaram encurralados durante o tiroteio e, muito abalados, foram retirados do local no início da tarde.