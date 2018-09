Moradores protestam contra falta de água em SP Os moradores dos bairros Jardim Cachoeira e Alpes, região do Tremembé, na zona norte da capital, próximo do limite com a cidade de Mairiporã, realizaram entre a 0h30 e 16 horas deste domingo mais uma manifestação em razão da falta de água, que atinge as residências dos dois bairros desde a manhã de quinta-feira, 23.